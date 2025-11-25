Greenpeace erwartet weniger Zubau bei Chinas Kohlekraft

Veröffentlicht 25.11.2025 - 03:03 Uhr

China genehmigt immer weniger Kohlekraftanlagen. Zu diesem Schluss kommt die Umweltschutzorganisation Greenpeace - und sieht eine wichtige Zielmarke in greifbarer Nähe.
KohleEnergieKlimaStromErneuerbare EnergieChinaInternationalBei Jing Shi
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH