Gold kostet erstmals mehr als 3.800 Dollar

Gold kostet erstmals mehr als 3.800 Dollar

Veröffentlicht 29.09.2025 - 07:42 Uhr

Der Goldpreis kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Der Anstieg beim Edelmetall ist in diesem Jahr bislang stärker als beim Bitcoin oder im Dax.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH