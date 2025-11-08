Frankreich geht gegen Shein vor – wie reagiert Deutschland?

Veröffentlicht 08.11.2025 - 11:30 Uhr

Nach Großkontrollen in Frankreich fordert der deutsche Einzelhandel ein klares Signal gegen Rechtsverstöße bei Online-Plattformen. Was die Bundesregierung dazu sagt.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH