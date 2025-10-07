Automobilzulieferer aus Remscheid insolvent

Veröffentlicht 07.10.2025 - 14:21 Uhr

Die Krise der Automobilindustrie trifft auch die Firma Winning BLW. Betroffen sind 500 Beschäftigte in NRW und Bayern.
