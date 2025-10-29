Aldi, Lidl, Rewe & Co. senken den Butterpreis erneut

Aldi, Lidl, Rewe & Co. senken den Butterpreis erneut

Veröffentlicht 29.10.2025 - 10:36 Uhr

Noch Anfang 2025 mussten Verbraucher für Butter tief in die Tasche greifen, jetzt wird sie immer billiger. Eine Expertin erklärt warum.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH