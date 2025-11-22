Zoë Vittoria ist da: Boris Becker wieder Vater geworden

Aktualisiert 22.11.2025 - 14:43 Uhr

Boris Becker ist wieder im Familienglück. Der einstige Tennisstar und seine Frau Lilian geben die Geburt einer Tochter bekannt.
LeuteTennisSportFamilieDeutschlandItalienGroßbritannien
