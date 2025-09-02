WMO: La Niña könnte ab September Wetter weltweit prägen

WMO: La Niña könnte ab September Wetter weltweit prägen

Veröffentlicht 02.09.2025 - 08:03 Uhr

55 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Abkühlung im Pazifik: Warum Länder laut WMO jetzt auf La Niña vorbereitet sein sollten.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH