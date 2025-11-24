Wintereinbruch in Deutschland – Unfälle, Verletzte und Tote

Aktualisiert 24.11.2025 - 09:13 Uhr

Eis und Schnee auf den Straßen führten in Deutschland zu zahlreichen Unfällen. Mehrere Menschen wurden verletzt, mindestens vier starben. In welchen Regionen war es besonders heftig?
WetterUnfälleVerkehrDeutschlandMaxhütte-HaidhofBayern
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH