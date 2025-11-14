Wie König Charles seinen Geburtstag feiert

Veröffentlicht 14.11.2025 - 14:15 Uhr

Auch an seinem 77. Geburtstag ist König Charles auf Reisen. In Wales empfängt der an Krebs erkrankte Monarch auf einer Geburtstagsparty Gäste aus der Kunst- und Kulturszene.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH