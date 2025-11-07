Wenn Hunde tanzen - Meisterschaft in Dog Dancing gestartet

Veröffentlicht 07.11.2025 - 15:54 Uhr

Auf der Besuchermesse «Hund und Pferd» in Dortmund wird auch mit sechs Beinen um den Titel im Dog Dancing getanzt. Das Sieger-Duo bei der Deutschen Meisterschaft kommt aus Bayern.
