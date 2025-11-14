Was bringt das Verbot für Lachgas und K.o-Tropfen?

Veröffentlicht 14.11.2025 - 03:36 Uhr

Lachgas ist zu einer riskanten Freizeitdroge geworden und bisher oft auch leicht zu bekommen. Jetzt zieht der Bundestag gesetzliche Schranken ein.
© Sascha Meyer, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH