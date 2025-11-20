Vulkan Semeru ausgebrochen - Verletzte und schwere Schäden

Veröffentlicht 20.11.2025 - 09:30 Uhr

Der Mount Semeru in Indonesien macht den Behörden weiter Sorgen. Nach einem heftigen Ausbruch brodelt er weiter. Mehr als 1.000 Menschen sind schon auf der Flucht.
VulkaneIndonesienJawa Timur
