Viel Andrang auf Münchner Oktoberfest – Einlass zeitweise zu

Viel Andrang auf Münchner Oktoberfest – Einlass zeitweise zu

Aktualisiert 03.10.2025 - 19:16 Uhr

Riesenandrang auf der Wiesn: Am Tag der Deutschen Einheit werden die Zugänge zum Oktoberfest zeitweilig dichtgemacht .
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH