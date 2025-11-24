Verspätete Passagiere laufen auf Flugfeld - Strafverfahren

Veröffentlicht 24.11.2025 - 08:15 Uhr

Zwei Passagiere sind zu spät und wollen sich am Flughafen Köln/Bonn auf die rabiate Tour noch Zugang zum Flugzeug verschaffen. Die Polizei durchkreuzt den Plan.
LuftverkehrNotfallNordrhein-WestfalenKöln
