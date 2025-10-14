Vermisster Achtjähriger - Suchaktion mit Tauchern gestartet

Vermisster Achtjähriger - Suchaktion mit Tauchern gestartet

Aktualisiert 14.10.2025 - 11:00 Uhr

Spürhunde schlagen in einem See an. Jetzt suchen auch Taucher nach Spuren des vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH