Unbekanntes Flugobjekt über Vogtland gibt Rätsel auf

Veröffentlicht 17.11.2025 - 15:45 Uhr

Gleich mehrere Personen melden der Polizei im sächsischen Schöneck die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts. Einsatzkräfte suchen den Bereich ab - doch vom Objekt fehlt jede Spur.
