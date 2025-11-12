Trump: BBC hat mit Doku «Öffentlichkeit betrogen»

Veröffentlicht 12.11.2025 - 11:57 Uhr

Die BBC sieht sich mit einer möglichen Klage des US-Präsidenten konfrontiert, die die Rundfunkanstalt teuer zu stehen kommen könnte. Indes werden Zweifel an dem Erfolg der möglichen Klage laut.
© dpa

