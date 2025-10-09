Toter bei Unfall auf A59 - Brennende Fahrzeuge und Sperrung

Toter bei Unfall auf A59 - Brennende Fahrzeuge und Sperrung

Aktualisiert 09.10.2025 - 14:23 Uhr

Vier Fahrzeuge krachen ineinander. Ein Wohnwagen und ein Auto gehen in Flammen auf - in einem «riesigen Feuerball».
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH