Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht

Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht

Aktualisiert 22.08.2025 - 17:17 Uhr

Nach einer Bluttat in Menden ist ein Mann auf der Flucht. Was ist über den Fall bekannt?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH