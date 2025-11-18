Tod von Hamburger Familie in Istanbul - Ermittler rätseln

Veröffentlicht 18.11.2025 - 01:03 Uhr

Mutter, Vater und zwei kleine Kinder sterben im Türkei-Urlaub. Es gibt mehrere Festnahmen, aber noch keine Ergebnisse. Gutachten könnten das ändern.
