Südthailand kämpft mit Rekord-Fluten - Militär entsendet

Veröffentlicht 25.11.2025 - 09:30 Uhr

Verzweifelte Hilferufe, knappe Vorräte: In Südthailand sind mehr als zwei Millionen Menschen von einem verheerenden Hochwasser betroffen. Auch Malaysia ist betroffen.
WetterUnwetterNotfallThailandMalaysiaSongkhla
