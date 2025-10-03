Sturmtief bringt Wind und Regen zum langen Wochenende

Sturmtief bringt Wind und Regen zum langen Wochenende

Veröffentlicht 03.10.2025 - 12:45 Uhr

Zum langen Wochenende bringt Sturmtief Detlef viel Regen und starken Wind – besonders an den Küsten und im Bergland drohen Sturmböen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH