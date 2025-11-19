Schulbus prallt mit Autos zusammen - Alle Kinder unverletzt

Aktualisiert 19.11.2025 - 15:44 Uhr

Im Norden des Ruhrgebiets stoßen ein Schulbus und zwei Autos zusammen. Drei Erwachsene werden verletzt, alle Kinder kommen mit dem Schrecken davon.
