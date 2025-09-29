Schüsse und Feuer in US-Kirche: vier Todesopfer

Veröffentlicht 29.09.2025 - 02:36 Uhr

In einer Kirche fallen Schüsse, das Gebäude im US-Bundesstaat Michigan steht in Flammen. Nun informiert die Polizei über weitere Tote.
