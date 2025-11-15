Regenstürme in Südkalifornien - Warnung vor Sturzfluten

Veröffentlicht 15.11.2025 - 21:06 Uhr

Heftige Regenstürme ziehen durch Südkalifornien. Die Behörden warnen vor Sturzfluten und Überschwemmungen. Betroffen sind vor allem ehemalige Brandgebiete in Los Angeles.
© dpa

