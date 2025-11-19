Pfefferspray in Kölner Schule - 19 Schüler verletzt

Aktualisiert 19.11.2025 - 18:04 Uhr

Bei einem Streit zwischen Jugendlichen wird in einer Schule Pfefferspray versprüht. Mindestens 19 Schüler werden verletzt.
KriminalitätSchuleNordrhein-WestfalenDeutschlandKölnNordrhein-Westfalen
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH