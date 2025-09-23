Papst lobt Arbeit von Exorzisten

Papst lobt Arbeit von Exorzisten

Veröffentlicht 23.09.2025 - 15:39 Uhr

In Rom tagt eine Vereinigung von katholischen Dämonen-Austreibern. In einer Grußbotschaft würdigt Leo XIV. deren Wirken als Voraussetzung für einen «Sieg über Satan».
