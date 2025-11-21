Palma verbannt Urlauberautos aus Stadtzentrum

Veröffentlicht 21.11.2025 - 16:39 Uhr

Palma sperrt das Stadtzentrum für die meisten Autos mit ausländischem Kennzeichen. Was Mallorca-Urlauber jetzt beachten müssen – und warum es für einige schon teuer wurde.
UmweltTourismusVerkehrSpanienInternationalPalmaBalearische Inseln
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH