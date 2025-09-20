«O'zapft is» - 190. Münchner Oktoberfest gestartet

«O'zapft is» - 190. Münchner Oktoberfest gestartet

Veröffentlicht 20.09.2025 - 12:15 Uhr

Es geht los: Auf der Münchner Theresienwiese hat das Oktoberfest begonnen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH