«Operation Endgame» schaltet Schadsoftware ab

Veröffentlicht 13.11.2025 - 12:12 Uhr

Ermittler in der ganzen Welt haben zusammengearbeitet. Der Erfolg: «einer der gefährlichsten Stealer und einer der meistgenutzten Trojaner weltweit» wurden unschädlich gemacht.
© dpa

