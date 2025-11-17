Nasskaltes Novemberwetter - Schnee auf den Bergen

Aktualisiert 17.11.2025 - 11:31 Uhr

Höchste Zeit für Winterreifen: Die Temperaturen sinken, die Straßen können glatt werden.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH