Nach Explosion in München - Leiche aus Haus geborgen

Nach Explosion in München - Leiche aus Haus geborgen

Aktualisiert 02.10.2025 - 14:01 Uhr

Der Großbrand mit Explosionen hielt ganz München in Atem. Nun geht es ans Aufräumen und Ermitteln. Dabei wurde auch eine Leiche geborgen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH