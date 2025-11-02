Nach Angriff in Zug in England: Keine Hinweise auf Terror

Nach Angriff in Zug in England: Keine Hinweise auf Terror

Aktualisiert 02.11.2025 - 12:30 Uhr

Mehrere Menschen werden am Samstagabend in einem Zug in England niedergestochen. Nun gibt es neue Erkenntnisse der Polizei.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH