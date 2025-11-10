Milde Wetterlage in Sicht - Bis zu 20 Grad am Donnerstag

Veröffentlicht 10.11.2025 - 11:42 Uhr

Frühlingshafte Temperaturen im November: Am Donnerstag erreichen die milden Werte ihren Höhepunkt. Doch wie sind die Aussichten für den Karnevalsstart am Dienstag?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH