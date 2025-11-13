Melbourne: 374 Dudelsackspieler knacken mit AC/DC Weltrekord

Veröffentlicht 13.11.2025 - 07:15 Uhr

Melbourne im Dudelsack-Fieber: 374 Spieler haben in Australien den Weltrekord mit einem AC/DC-Klassiker gebrochen. Der älteste Mann an der «Bagpipe» war 98.
