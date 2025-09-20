Mann in Ludwigshafen erschossen - Suche nach Täter läuft

Mann in Ludwigshafen erschossen - Suche nach Täter läuft

Aktualisiert 20.09.2025 - 14:43 Uhr

In der Nacht fallen Schüsse, ein 26-Jähriger stirbt. Nun wird nach dem Täter gefahndet, viele Fragen sind noch offen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH