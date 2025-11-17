Mancherorts wird's weiß - Temperaturen sinken

Veröffentlicht 17.11.2025 - 05:57 Uhr

Zum Start in die neue Woche wird es in Deutschland kühler. Vereinzelt fällt schon etwas Schnee.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH