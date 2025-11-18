Lkw müssen nachts viel zu oft gefährlich parken

Veröffentlicht 18.11.2025 - 04:03 Uhr

Der ADAC hat an wichtigen Transportrouten überprüft, wie Lastwagen abends abgestellt werden. Bei fast jeder zweiten der hundert Rastanlagen fanden die Tester gefährlich geparkte Laster.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH