Leichtflugzeug abgestürzt - zwei Tote

Veröffentlicht 16.08.2025 - 22:03 Uhr

In Kranenburg in Nordrhein-Westfalen stürzt ein Leichtflugzeug ab und gerät in Brand. Für die beiden Insassen kommt jede Hilfe zu spät.
