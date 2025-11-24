K.o.-Tropfen-Einsatz: Justizministerin will härtere Strafen

Veröffentlicht 24.11.2025 - 14:00 Uhr

K.o-Tropfen gelten auch als «Vergewaltigungsdroge». Ein Entwurf sieht vor, dass die gefährlichen Substanzen künftig bei der Strafverfolgung wie eine Waffe behandelt werden sollen.
