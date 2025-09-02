Jeder sechste Studierende pendelt über eine Stunde zur Uni

Jeder sechste Studierende pendelt über eine Stunde zur Uni

Veröffentlicht 02.09.2025 - 10:30 Uhr

Viele Studentinnen und Studenten pendeln zwischen dem Wohnort und der Uni - manche sogar recht lange.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH