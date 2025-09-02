Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Jeder sechste Studierende pendelt über eine Stunde zur Uni
Home
Nachrichten
Panorama
Statistik:
Jeder sechste Studierende pendelt über eine Stunde zur Uni
Jeder sechste Studierende pendelt über eine Stunde zur Uni
Veröffentlicht 02.09.2025 - 10:30 Uhr
Viele Studentinnen und Studenten pendeln zwischen dem Wohnort und der Uni - manche sogar recht lange.
© dpa
Newsticker
#
Lkw kracht in Wohnhaus in Südhessen - Elfjähriger verletzt
Panorama
#
Taliban: Mindestens 900 Tote bei Erdbeben in Afghanistan
Panorama
#
Wadephul im indischen High-Tech-Zentrum Bengaluru
Ausland
#
Bevölkerung schrumpft im Osten und wächst im Westen
Panorama
#
Umfrage zeigt KI-Dilemma der Beschäftigten
Job & Geld
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH