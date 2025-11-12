Internationale Razzia – Festnahmen nach Entführungsplänen

Veröffentlicht 12.11.2025 - 13:45 Uhr

Ermittler haben in mehreren Ländern drei mutmaßliche Söldner festgenommen, die eine Entführung in NRW geplant haben sollen. Anlass war das Verschwinden von 7,5 Tonnen Cannabis.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH