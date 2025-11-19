Indonesien: Vulkan Semeru spuckt 2.000 Meter hohe Aschesäule

Veröffentlicht 19.11.2025 - 15:03 Uhr

Die Behörden rufen nach einem Ausbruch des Semeru auf Java die höchste Warnstufe aus. Zuvor hatte der Vulkan eine kilometerhohe Aschesäule gespuckt.
