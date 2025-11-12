Gold von Leichen entwendet: Bestatter in Italien im Visier

Veröffentlicht 12.11.2025 - 10:42 Uhr

Ringe, Armbänder, Halsketten - und ein Goldzahn: Sechs Mitarbeiter des Mailänder Bestattungsdienstes stehen unter Verdacht, Schmuck von Toten gestohlen zu haben.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH