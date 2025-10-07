Gaswolke tritt nach Chemieunfall aus - Zwei Verletzte

Aktualisiert 07.10.2025 - 22:47 Uhr

Eine orangefarbene Gaswolke steigt nach einem Chemieunfall in Mainaschaff auf. Feuerwehr und Behörden sind im Einsatz. Was ist bekannt?
