Fall Fabian – was wir wissen und was nicht

Aktualisiert 06.11.2025 - 17:39 Uhr

Der achtjährige Fabian aus Güstrow wurde getötet. Nun wurde eine Tatverdächtige in Haft genommen. Fragen bleiben dennoch.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH