Fall Fabian - Tatverdächtige schweigt zu den Vorwürfen

Aktualisiert 07.11.2025 - 16:23 Uhr

Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Viele Fragen bleiben.
