Explosionsgeräusch: Wohnhaus brennt - Bewohner vermisst

Veröffentlicht 09.11.2025 - 21:24 Uhr

Auf einen lauten Knall folgen Flammen. In Oberbayern steht eine Doppelhaushälfte in Vollbrand. Ein 59 Jahre alter Bewohner wird vermisst.
