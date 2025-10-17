Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben

Veröffentlicht 17.10.2025 - 02:30 Uhr

Als Mitbegründer der Rockband Kiss wurde Ace Frehley berühmt. Der Gitarrist verfolgte auch eine Solo-Karriere.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH