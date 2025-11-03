Erdbeben erschüttert Afghanistan - Mehr als 20 Tote

Erdbeben erschüttert Afghanistan - Mehr als 20 Tote

Veröffentlicht 03.11.2025 - 12:42 Uhr

Nach dem schweren Erdbeben in Nordafghanistan steigt die Opferzahl weiter. Zudem kam es zu zahlreichen Schäden. Was ist bekannt?
